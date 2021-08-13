Опубликованы первые кадры допроса предполагаемых пособников истринских беглецов

Следственный комитет по Московской области опубликовал видео допроса подозреваемых в содействии в совершении побега заключенных из ИВС города Истры. О задержании двух жителей Подмосковья стало известно ранее. Предполагаемые пособники помогли беглецам скрыться от правоохранителей и предоставили им жилье и все необходимое.

«По данным следствия, 6 августа, совершив побег из ИВС ОМВД России по городу Истре, пять обвиняемых прибыли к своему знакомому в город Лобня, который передал им деньги, мобильный телефон и предметы бытового использования. В дальнейшем на протяжении суток сбежавшие проживали на территории его домовладения», - заявила официальный представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

После этого беглые правонарушители созвонились с другим предполагаемым пособником, который организовал их переезд на другую квартиру в Подольске, где они и были задержаны. Следствие обратилось ко всем, кто может что-либо знать о местонахождении остающихся в бегах, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию о них.