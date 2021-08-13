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В Подмосковье задержаны двое пособников беглецов из ИВС

Ян Брацкий
11:42 13.08.2021
Побег пятерых заключенных из изолятора временного содержания в Истре произошел около 4 часов утра 6 августа.
В Подмосковье задержаны двое пособников беглецов из ИВС
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Сотрудники полиции задержали двоих пособников бежавших из истринского изолятора заключенных. Об этом сообщила представитель Главного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ)», - сообщила Врадий в беседе с ТАСС.

Побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом.

Как позже установили в СК РФ, один из сотрудников дежурной смены ИВС намеренно отключил камеры видеонаблюдения. Кроме того, были оставлены открытыми «кормушки» - специальные лючки в дверях для раздачи еды.

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