В стране и мире В МИД назвали возмутительными призывы Зеленского к русским из Донбасса уезжать в РФ Ян Брацкий Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Киева в регионе никогда не будет цивилизации. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал возмутительными призывы украинского президента Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в РФ. «Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа". Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», - сказал Лавров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда не станет территорией России, а тем жителям региона, кто считает себя русскими, он посоветовал переехать в РФ. Глава Украины добавил, что жители Донбасса, считающие себя украинцами, уезжать не должны. Он также считает, что в регионе не будет цивилизации без Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика