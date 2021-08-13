Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0

Вблизи города Кемерово зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 20:41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского

Кроме того, как сообщается, очаг залегал на глубине 14,8 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Несколькими днями ранее на востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла.

При этом мощность в эпицентре землетрясения составила 5,6 балла по шкале MSK-64.