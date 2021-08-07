На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

Подземный толчок магнитудой 4,5 балла зафиксирован в восточной части Казахстана. Как сообщили в Единой геофизической службе РАН, землетрясение произошло в 86 км к юго-западу от Усть-Каменогорска.

По данным оперативным данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы, подземные толчки были зафиксированы в 06.02 по московскому времени. Их мощность в эпицентре землетрясения составила 5,6 балла по шкале MSK-64.