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Военнослужащие доставили четыре тонны кислорода в больницу Владикавказа

Андрей Аркадьев
10:42 13.08.2021
Кислород продолжат доставлять силами ЮВО, если поступят заявки от руководства медицинского учреждения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Четыре тонны газообразного кислорода привезли во Владикавказ, где 9 августа произошла поломка на кислородной станции в больнице. Кислород передают по поручению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу.

Военнослужащие из Моздока доставляют не просто баллоны, а газозарядную станцию. С помощью таких станций обеспечивается зарядка бортовых систем воздушных судов газообразным кислородом, азотом или воздухом, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Авария на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла вечером 9 августа. В это время на аппаратах ИВЛ находились 13 пациентов. По последним данным, жертвами ЧП стали 11 пациентов.

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