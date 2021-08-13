Военнослужащие доставили четыре тонны кислорода в больницу Владикавказа

Четыре тонны газообразного кислорода привезли во Владикавказ, где 9 августа произошла поломка на кислородной станции в больнице. Кислород передают по поручению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу.

Военнослужащие из Моздока доставляют не просто баллоны, а газозарядную станцию. С помощью таких станций обеспечивается зарядка бортовых систем воздушных судов газообразным кислородом, азотом или воздухом, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Авария на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла вечером 9 августа. В это время на аппаратах ИВЛ находились 13 пациентов. По последним данным, жертвами ЧП стали 11 пациентов.