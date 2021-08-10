В больнице во Владикавказе восстановили магистральную линию подачи кислорода

Во Владикавказе завершили работы на месте прорыва магистральной линии в больнице, где ранее из-за сбоя в системе подачи кислорода погибли люди. О ситуации рассказал врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

«В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в РКБСМП» - рассказал Тебиев.

Поломка на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла вечером 9 августа. В это время на аппаратах ИВЛ находились 13 пациентов. По последним данным, из-за аварии на кислородной станции погибли 11 пациентов.

Ранее стало известно, что в рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.