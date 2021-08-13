В стране и мире «Хлопок был громкий»: очевидец рассказал подробности инцидента с автобусом в Воронеже Виктория Ивашечкина По словам мужчины, за несколько минут на место происшествия приехали пожарные, бригада скорой помощи и ДПС. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Очевидец рассказал «Звезде» подробности происшествия с пассажирским автобусом в Воронеже. Напомним, в четверг, 12 августа, в маршрутном автобусе ПАЗ произошел взрыв газового оборудования. Отмечалось, что профильные службы работают на месте ЧП, отрабатывается несколько версий произошедшего. Также сообщалось, что количество пострадавших при взрыве воронежского автобуса возросло до шестнадцати. «В 21.10 произошла ситуация, я двигался на авто в сторону западного рынка. Далее происходит взрыв, слева от меня. Мою машину качает. Смотрю в зеркало, у соседней машины выбито стекло полностью. После взрыва начинают собираться люди, полиция, ДПС, скорая помощь, пожарные. Все приехали максимально быстро. Хлопок был громкий», - рассказал очевидец. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика