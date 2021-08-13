Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Хлопок был громкий»: очевидец рассказал подробности инцидента с автобусом в Воронеже

Виктория Ивашечкина
00:51 13.08.2021
По словам мужчины, за несколько минут на место происшествия приехали пожарные, бригада скорой помощи и ДПС.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Очевидец рассказал «Звезде» подробности происшествия с пассажирским автобусом в Воронеже.

Напомним, в четверг, 12 августа, в маршрутном автобусе ПАЗ произошел взрыв газового оборудования. Отмечалось, что профильные службы работают на месте ЧП, отрабатывается несколько версий произошедшего.

Также сообщалось, что количество пострадавших при взрыве воронежского автобуса возросло до шестнадцати.

«В 21.10 произошла ситуация, я двигался на авто в сторону западного рынка. Далее происходит взрыв, слева от меня. Мою машину качает. Смотрю в зеркало, у соседней машины выбито стекло полностью. После взрыва начинают собираться люди, полиция, ДПС, скорая помощь, пожарные. Все приехали максимально быстро. Хлопок был громкий», - рассказал очевидец.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:24 В стране и мире
Видео
Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео
22:06 В стране и мире
Видео
Опубликовано новое видео с места взрыва в Воронеже
16:53 В стране и мире
В СК назвали приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке
18:25 Армия
Реконструкцию восточной ветки БАМа силами Минобороны показали из космоса
13:27 В стране и мире
Видео
Момент задержания беглецов из истринского ИВС попал на видео
Популярное
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.