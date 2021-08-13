Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 16

Количество пострадавших при взрыве воронежского автобуса возросло до шестнадцати. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный Департамент здравоохранения.

Ранее стало известно, что одна из пострадавших в результате ЧП женщина скончалась в реанимации.

«Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел сегодня вечером в центре Воронежа. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ.

Впоследствии вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что в данный момент рассматриваются разные причины происшествия, однако в данный момент ничто не указывает на версию теракта.