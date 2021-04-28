Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг

Исследователи американского Университета штата Луизиана выяснили, как COVID-19 поражает мозговые клетки. Ученые изучали пациентов, у которых наблюдались симптомы, проявляющиеся при поражении мозга.

По словам ученых, вирус может попадать в мозг из-за содержания в нем астроцитов с рецепторами ACE2, которые также содержатся в дыхательной системе человека.

«Наши результаты позволяют предположить, что именно благодаря астроцитам вирус способен проникать в мозг. Это может объяснить многие неврологические симптомы, которые мы наблюдаем у пациентов с COVID-19, включая потерю обоняния и вкуса, дезориентацию, психозы и инсульты», - заявил доктор Рикардо Коста в ходе ежегодного собрания американского сообщества физиологов.

Ранее исследователи, на основании имеющихся практических сведений, пришли к выводу, что потерю обоняния после коронавируса следует начинать восстанавливать с тренировок, а не с применения гормонов.