Армия Шойгу прибыл в Восточный военный округ для инспекции хода реконструкции БАМа Ян Брацкий Глава оборонного ведомства принял участие в церемонии торжественной закладки памятного камня, посвященного началу реконструкции магистрали. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Восточный военный округ (ВВО) для инспекции хода реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В Верхнезейске, что в Амурской области, глава оборонного ведомства принял участие в церемонии торжественной закладки памятного камня, посвященного началу реконструкции БАМа. Министр обороны заслушал доклады командующего войсками ВВО Геннадия Жидко и начальника Главного управления Железнодорожных войск (ЖДВ) Олега Косенкова о ходе работ на БАМ. В апреле Минобороны России начало строительство второго пути БАМа на участке от Улака до Февральска. Длина участка составит 340 километров. В работах задействуют десять бригад ЖДВ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика