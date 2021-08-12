Названо безопасное для здоровья количество мяса
Для здорового организма можно безвредно съедать в неделю до 400-500 граммов этого продукта, рассказала специалист.
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Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik назвала безопасную для здоровья человека норму потребления мяса.
«Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот», — сказала специалист.
В среднем, рассказала эксперт, для здорового организма можно безвредно съедать в неделю до 400-500 граммов красного мяса.
Ранее эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова перечислила непригодные для употребления с мясом продукты. Как уточнила специалист, речь идет о молоке и молочных и крахмалистыми продуктах, а также чае и кофе.