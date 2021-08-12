В стране и мире Названо безопасное для здоровья количество мяса Анна Назайкина Для здорового организма можно безвредно съедать в неделю до 400-500 граммов этого продукта, рассказала специалист. © Фото: pixabay Читайте нас на: Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik назвала безопасную для здоровья человека норму потребления мяса. «Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот», — сказала специалист. В среднем, рассказала эксперт, для здорового организма можно безвредно съедать в неделю до 400-500 граммов красного мяса. Ранее эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова перечислила непригодные для употребления с мясом продукты. Как уточнила специалист, речь идет о молоке и молочных и крахмалистыми продуктах, а также чае и кофе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика