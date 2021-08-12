Миротворцы РФ обеспечили безопасность рабочим при обустройстве водозаборной скважины в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента около линии разграничения в Мартунинском районе Нагорного Карабаха обеспечили безопасность рабочим водоканала при проведении обустройства водозаборной скважины.

Накануне бурения скважины и прокладки труб саперы подразделения гуманитарного разминирования миротворческого контингента провели разминирование и очистку, выбранной для установки водяной скважины территории от взрывоопасных и неразорвавшихся предметов.

«В одном только Тагаварде приблизительно тысяча человек, они будут обеспечены питьевой водой, так же в Красном базаре примерно такое же количество людей. На следующей неделе вода уже будет качаться отсюда», - отметил представитель водоканала Мхитар Бабаян.

Подчеркивается, что после проведения полного комплекса инженерных работ по оборудованию водной станции и прокладке водной магистрали около пяти тысяч жителей в ближайших 10 населенных пунктах к Степанакерту будут обеспечены артезианской питьевой водой.

Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе продолжают выполнять задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня.

В начале августа военнослужащие РФ обеспечили безопасность гражданских специалистов при проведении инженерных работ по прокладке 20 километров водопровода вблизи линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.