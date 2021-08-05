Миротворцы РФ обеспечили безопасность при прокладке водопровода вблизи линии разграничения в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность гражданских специалистов при проведении инженерных работ по прокладке 20 километров водопровода вблизи линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ближайшая станция водоснабжения находится у линии разграничения, поэтому местные жители обратились в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента для обеспечения безопасности при проведении работ.

В присутствии российских миротворцев с 11 июня 2021 года проводятся работы на водопроводе возле населенного пункта Тагавард Мартунинского района. После проведения пуско-наладочных работ и ввода в строй 20-тикилометровой водной магистрали жители отдаленных населенных пунктов Тагавард и Красный Базар будут обеспечены питьевой водой.

«В настоящий момент выполняются мероприятия по обеспечению безопасности профилактических работ на водопроводе населенного пункта Тагавард. Данный водопровод проходит вдоль линии разграничения, в связи с чем необходимо присутствие миротворческих сил», - сказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Колесников.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.