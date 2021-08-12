Ил-76 Минобороны за сутки выполнили 11 вылетов для тушения лесных пожаров

За последние сутки самолеты Ил-76 Минобороны РФ выполнили 11 вылетов для тушения крупных природных пожаров в Якутии, Мордовии, Иркутской и Оренбургской областях. Были сброшены 462 тонны воды на очаги пожаров.

Кроме того, помощь в тушении пожаров на территории Республики Саха оказывали экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации, которые выполнили 10 сбросов воды по 2 тонны воды.

Всего за период тушения авиацией Минобороны России природных пожаров на территории республик Якутия, Мордовия, Иркутской, Оренбургской областей экипажами самолетов Ил-76 было выполнено 229 вылетов и сброшено 9618 тонн воды.

По решению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей были выделены самолеты военно-транспортной авиации и вертолеты Ми-8.

Самолеты Ил-76 оборудованы выливными авиационными приборами емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Накануне сообщалось, что самолет ИЛ-76 МЧС России со специалистами Ногинского спасательного центра вылетел в Якутию из аэропорта Жуковский.

Уточнялось, что группировка в количестве 100 человек будет задействована в тушении лесных пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная обстановка.