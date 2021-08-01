В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первых числах августа

Жителей Москвы и Московской области в понедельник, 2 августа, ждет жаркая погода - до плюс 29-31 градусов, после чего жару сменит комфортное тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ученый отметил, что температура в столичном регионе будет высокой и в воскресенье, 1 августа, - 26-28 градусов выше нуля, однако будет облачно и ожидаются кратковременные дожди. В понедельник же температура превысит нормальные для этого времени года значения примерно на пять градусов, а начиная со вторника погода в Москве и области придет в норму.

«Будут кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям, - 21–26 градусов. Вся первая половина недели - вторник, среда, четверг - будет с таким температурным фоном», - приводит ТАСС слова синоптика.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая установится на территории России в августе. Как отметил метеоролог, температура во всех регионах страны будет около или выше нормы.