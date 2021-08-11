В России предложили провести эксперимент по дистанционной продаже вина

Минфин России предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в нескольких российских регионах. Речь идет о Москве, Московской области и Мордовии. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации посредством заказа с использованием специализированного сайта АО "Почта России"», – говорится в документе.

Отмечается, что сроки проведения эксперимента будут определяться правительством. Кроме того, кабмин в дальнейшем, в рамках эксперимента, может принять решение о расширении географии дистанционной продажи российского вина.

Ранее, в 2020 году, с подобной инициативой уже выступал глава Минпромторга Денис Мантуров.