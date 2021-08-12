Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Названы самые опасные поражения органов дыхания после COVID-19

Виктория Ивашечкина
04:20 12.08.2021
По словам эксперта, перенесенная инфекция несет серьезные последствия для переболевших.
Названы самые опасные поражения органов дыхания после COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал, что COVID-19 поражает в первую очередь органы дыхания. Как верхний отдел, так и нижний. При этом каждый случай имеет определенные прогнозы.

По его словам, ряд симптомов носят больше наблюдательный характер, например, потеря обоняния, которая приносит дискомфорт пациенту, но не является угрожающей жизни.

«А вот поражение нижнего отдела дыхательных путей опасно тем, что у человека появятся серьезные осложнения», - отметил Чучалин в интервью «Известиям». 

Они, как объяснил врач, могут привести к развитию цитокинового шторма, шока легкого, кислородного голодания.

Чучалин также пояснил, почему медики стараются не помещать больных с коронавирусом на аппараты ИВЛ. По словам врача, такой вид терапии применяется только по жизненным показаниям, но у некоторых может быть неэффективным.

В частности, причиной тому является образование тромбов в мелких сосудах легких, где происходит газообмен.

Чучалин подчеркнул, что перенесенный коронавирус несет серьезные последствия для переболевших. Это одышка, кашель, дыхательная недостаточность, вызванные поражениями, нарушающими функциональность органов дыхания.

Ранее врач перечислила наиболее частые последствия коронавируса. Среди них: усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:45 В стране и мире
СМИ: восемь человек погибли при жесткой посадке вертолета на Камчатке
23:21 В стране и мире
Видео
Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре
20:45 В стране и мире
Россия и Молдавия договорились о взаимном снятии торговых ограничений
21:44 В стране и мире
Минздрав РФ открывает в Северной Осетии госпиталь для пациентов с COVID-19
15:53 В стране и мире
Путин поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию для помощи в тушении пожаров
Популярное
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Видео
«Люди задохнулись»: потерявшая родственника в больнице Владикавказа женщина рассказала подробности ЧП
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.