Названы самые опасные поражения органов дыхания после COVID-19

Заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал, что COVID-19 поражает в первую очередь органы дыхания. Как верхний отдел, так и нижний. При этом каждый случай имеет определенные прогнозы.

По его словам, ряд симптомов носят больше наблюдательный характер, например, потеря обоняния, которая приносит дискомфорт пациенту, но не является угрожающей жизни.

«А вот поражение нижнего отдела дыхательных путей опасно тем, что у человека появятся серьезные осложнения», - отметил Чучалин в интервью «Известиям».

Они, как объяснил врач, могут привести к развитию цитокинового шторма, шока легкого, кислородного голодания.

Чучалин также пояснил, почему медики стараются не помещать больных с коронавирусом на аппараты ИВЛ. По словам врача, такой вид терапии применяется только по жизненным показаниям, но у некоторых может быть неэффективным.

В частности, причиной тому является образование тромбов в мелких сосудах легких, где происходит газообмен.

Чучалин подчеркнул, что перенесенный коронавирус несет серьезные последствия для переболевших. Это одышка, кашель, дыхательная недостаточность, вызванные поражениями, нарушающими функциональность органов дыхания.

Ранее врач перечислила наиболее частые последствия коронавируса. Среди них: усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния.