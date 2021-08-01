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МЧС опубликовало новые кадры с места тушения природного пожара в Оренбурге

Олеся Степакова
22:36 01.08.2021
По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.
© Видео: ГУ МЧС по Оренбургской области © Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области
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Площадь пожара в Оренбурге в районе садоводческого товарищества «Урал», по предварительным данным, составляет три гектара. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Привлечена дополнительная техника для подвоза воды и инженерная техника от администрации Оренбурга и региональных сил РСЧС.  Создано четыре боевых участка, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России», – уточнили в ведомстве.

По последним данным, с вертолета произведено десять сбросов воды.

Уточняется, что, предварительно, в результате ЧП эвакуация не проводилась, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено более 100 человека и 35 единиц техники, отметили в региональном МЧС.

Информация о пожаре в районе садоводческого товарищества «Урал» поступила в воскресенье днем. По данным местных СМИ, между двумя садовыми товариществами в «Протопоповской роще» загорелась сухая трава и валежник. Огонь стремительно распространился в условиях аномальной жары.

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