МЧС опубликовало новые кадры с места тушения природного пожара в Оренбурге

Площадь пожара в Оренбурге в районе садоводческого товарищества «Урал», по предварительным данным, составляет три гектара. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Привлечена дополнительная техника для подвоза воды и инженерная техника от администрации Оренбурга и региональных сил РСЧС. Создано четыре боевых участка, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России», – уточнили в ведомстве.

По последним данным, с вертолета произведено десять сбросов воды.

Уточняется, что, предварительно, в результате ЧП эвакуация не проводилась, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено более 100 человека и 35 единиц техники, отметили в региональном МЧС.

Информация о пожаре в районе садоводческого товарищества «Урал» поступила в воскресенье днем. По данным местных СМИ, между двумя садовыми товариществами в «Протопоповской роще» загорелась сухая трава и валежник. Огонь стремительно распространился в условиях аномальной жары.