Привлечена авиация: крупный природный пожар тушат в Оренбурге

В Оренбурге в районе садоводческого товарищества «Урал» тушат крупный природный пожар. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным местных СМИ, сегодня днем между двумя садовыми товариществами в «Протопоповской роще» загорелась сухая трава и валежник. Огонь стремительно распространился в условиях аномальной жары.

«На данный момент создано 4 боевых участка, к тушению пожара привлечены 6 пожарных стволов и вертолет, позволяющий получить максимальную эффективность при тушении возгораний. Привлечена мобильная эколаборатория», – сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве уточнили, что всего к тушению пожара привлечено 103 человека личного состава и 35 единиц техники.

Уточняется, что на месте происшествия работают первый вице-губернатор Сергей Балыкин, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский, исполняющий обязанности начальника Главного управления полковник внутренней службы Сергей Коротков.