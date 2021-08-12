Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео

Момент взрыва автобуса с пассажирами в Воронеже попал на видео. На кадрах видно, как транспорт, находясь в нескольких метрах от остановки, неожиданно взрывается, после чего из его салона начинают выбегать на улицу пассажиры. В результате взрыва были выбиты окна и двери автобуса.

Ранее сообщалось, что в четверг , 12 августа, в маршрутном автобусе ПАЗ произошел взрыв газового оборудования. Отмечалось, что профильные службы работают на месте ЧП. Пожарно-спасательные подразделения оказывают первую помощь пострадавшим при взрыве.

Позже в МЧС рассказали, что, по предварительным данным, пострадали пять человек. При этом предварительная причина происшествия с автобусом - взрыв газового оборудования.