Опубликовано новое видео с места взрыва в Воронеже
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 12 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в маршрутном такси в центре Воронежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи.
«Двенадцать пострадавших ориентировочно», - уточнил дежурный городской станции скорой помощи.
Уточняется, что в результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано.
Ранее стало известно, что в четверг вечером в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже произошел взрыв газового оборудования. Отмечается, что профильные службы работают на месте ЧП, кроме того, отрабатывается несколько версий произошедшего.
Информация об обстоятельствах произошедшего, а также о состоянии пострадавших уточняется.