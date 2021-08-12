Опубликовано новое видео с места взрыва в Воронеже

Двенадцать человек, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в маршрутном такси в центре Воронежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи.

«Двенадцать пострадавших ориентировочно», - уточнил дежурный городской станции скорой помощи.

Уточняется, что в результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано.

Ранее стало известно, что в четверг вечером в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже произошел взрыв газового оборудования. Отмечается, что профильные службы работают на месте ЧП, кроме того, отрабатывается несколько версий произошедшего.

Информация об обстоятельствах произошедшего, а также о состоянии пострадавших уточняется.