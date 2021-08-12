Пять человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже

Газовые баллоны, предварительно, сдетонировали в маршрутке в Воронеже. ЧП произошло в четверг вечером. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, произошел хлопок газа в маршрутке. Пять пострадавших», – говорится в сообщении.

Позже в сети очевидцы выложили кадры с места происшествия. На них виден пассажирский автобус ПАЗ с выбитыми окнами. Обстоятельства происшествия выясняются.