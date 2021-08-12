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СМИ: при взрыве автобуса в Воронеже пострадали 14 человек

Анна Назайкина
23:00 12.08.2021
Предварительно, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
СМИ: при взрыве автобуса в Воронеже пострадали 14 человек
© Фото: ТРК "Звезда"
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Количество пострадавших при взрыве в воронежском автобусе возросло до 14, они доставлены в медучреждения, передает ТАСС со ссылкой на представителя центра медицины катастроф.

«У нас 14 человек доставлены в областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами. Но на месте еще работают бригады скорой помощи», - говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел сегодня вечером в центре Воронежа. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ.

Впоследствии вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что в данный момент рассматриваются разные причины происшествия, однако в данный момент ничто не указывает на версию теракта.

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