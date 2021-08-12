В стране и мире Версия теракта не рассматривается в числе причин взрыва автобуса в Воронеже © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что на данный момент рассматриваются разные причины взрыва, который произошел в вечером 12 августа в центре Воронежа. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», – приводит слова Соколова «Интерфакс». Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место трагедии. Он сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика