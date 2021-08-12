Версия теракта не рассматривается в числе причин взрыва автобуса в Воронеже
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Вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что на данный момент рассматриваются разные причины взрыва, который произошел в вечером 12 августа в центре Воронежа.
«Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», – приводит слова Соколова «Интерфакс».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место трагедии. Он сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.