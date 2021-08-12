Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Военно-воздушных сил. Сегодня в РФ отмечается 109-я годовщина образования ВВС.

Как отметил министр, за время своего существования Военно-воздушные силы внесли огромный вклад в дело укрепления обороны России. Демонстрируя мастерство высшего уровня и любовь к Родине, ВВС защищали ее от внешней угрозы.

«В настоящее время военнослужащие ВВС продолжают славные традиции первых русских авиаторов, летчиков, проявивших героизм в период Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и прославленных авиаконструкторов. Их упорным воинском трудом, высоким мастерством и верой в правое дело достигались победы в самых ожесточенных сражениях в небе», - сказал глава оборонного ведомства.

В настоящее время российские летчики выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, помогают в ликвидации разрушений, вызванных стихийными бедствиями. Также ВВС принимают участие в решении прочих чрезвычайно важных государственных задач.

«От всей души желаю ветеранам здоровья, жизненных сил, чистого неба над головой! А личному составу ВВС – оптимизма и веры в свое дело, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо нашей великой Родины», - сказала министр обороны.

Военная авиация появилась в России ровно 109 лет назад. Днем ее создания считается 12 августа 1912 года – тогда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально созданному органу, Воздухоплавательной части Генерального штаба.

Сегодня ВВС РФ входят в состав Воздушно-космических сил России. Эти силы включают в себя дальнюю, военно-транспортную, армейскую и оперативно-тактическую авиацию.