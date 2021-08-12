Жизнь в небе: Военно-воздушным силам России исполнилось 109 лет

Ровно 109 лет назад в России появилась военная авиация. Днем ее создания считается 12 августа 1912 года – тогда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально созданному органу, Воздухоплавательной части Генерального штаба.

ВВС прошли долгий исторический путь - от аэропланов до современных авиационных комплексов. Сейчас ВВС РФ входят в состав Воздушно-космических сил России. Эти силы включают в себя дальнюю, военно-транспортную, армейскую и оперативно-тактическую авиацию.

Сегодня Военно-воздушные силы на высоком профессиональном уровне обеспечивают безопасность России в воздушно-космической сфере, осваивают современные и перспективные образцы авиационной техники. Также они выполняют задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирии.

В текущем году Воздушно-космические силы России получат более 60 новых самолетов и вертолетов. Об этом ранее рассказал командующий ВВС РФ и заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов.

Помимо современных многоцелевых самолетов Су-30СМ, Су-35С и Су-57, войска получат фронтовые бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и десантно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Кроме того, ВКС получит около 200 воздушных судов, прошедших модернизацию.