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Жизнь в небе: Военно-воздушным силам России исполнилось 109 лет

Вадим Синицын
00:00 12.08.2021
ВВС РФ прошли долгий исторический путь - от аэропланов до современных авиационных комплексов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Ровно 109 лет назад в России появилась военная авиация. Днем ее создания считается 12 августа 1912 года – тогда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально созданному органу, Воздухоплавательной части Генерального штаба.

ВВС прошли долгий исторический путь - от аэропланов до современных авиационных комплексов. Сейчас ВВС РФ входят в состав Воздушно-космических сил России. Эти силы включают в себя дальнюю, военно-транспортную, армейскую и оперативно-тактическую авиацию.

Сегодня Военно-воздушные силы на высоком профессиональном уровне обеспечивают безопасность России в воздушно-космической сфере, осваивают современные и перспективные образцы авиационной техники. Также они выполняют задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирии.

В текущем году Воздушно-космические силы России получат более 60 новых самолетов и вертолетов. Об этом ранее рассказал командующий ВВС РФ и заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов.

Помимо современных многоцелевых самолетов Су-30СМ, Су-35С и Су-57, войска получат фронтовые бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и десантно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Кроме того, ВКС получит около 200 воздушных судов, прошедших модернизацию.

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