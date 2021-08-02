«Крылатые воины»: десантники отмечают 91-ю годовщину создания ВДВ

Сегодня 91-ю годовщину со Дня образования отмечают прославленные гвардейские Воздушно-десантные войска России (ВДВ). За свою историю ВДВ прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, являющегося элитой Вооруженных сил Российской Федерации.

На сегодняшний день Воздушно-десантные войска представляют собой высокомобильный, оснащенный современными образцами вооружения и военной техники, динамически развивающийся в соответствии с требованиями времени, компонент Вооруженных сил Российской Федерации.

Еще до рождения ВДВ, в конце 20-х годов прошлого века, для борьбы с басмачами успешно применялась доставка самолетами по воздуху отдельных, немногочисленных подразделений Красной армии. Впервые 2 августа 1930-го года на учениях Московского военного округа было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения Воздушно-десантных войск.

Безусловно, дальнейшее развитие военного искусства не могло не отразиться на тех задачах, которые возлагались на Воздушно-десантные войска. Если на заре своего возникновения отдельные авиадесантные отряды могли решать в тылу противника отдельные задачи тактического значения, то уже с конца тридцатых годов XX века на войска возлагалось выполнение задач оперативного уровня.

Пример тому - участие воздушно-десантных соединений Красной армии в разгроме японцев на реке Халхин-Гол в 1939 году, участие в операции по присоединению Бессарабии в 1940 году, Вяземская воздушно-десантная операция 1942-го года, применение десантников для содействия войскам Воронежского фронта при форсировании реки Днепр.

В сентябре 1941-го года ВДВ становятся самостоятельным родом войск. В дальнейшем, являясь резервом Верховного главнокомандующего, войска не раз выполняли задачи на передовой в Афганистане, в первой и второй чеченских компаниях, а также решали задачи по восстановлению конституционного порядка в бывших союзных республиках, миротворческой операции на Балканах и принуждению Грузии к миру, где войска вновь доказали свою высокую выучку и профессионализм.

Как отметил в своем поздравлении накануне праздника министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, современные воздушно-десантные войска - это высокомобильный род войск, без которого невозможна защита нашей огромной страны, способный решать задачи любой сложности в любой обстановке.

Сегодня личный состав ВДВ постоянно демонстрирует и совершенствует свое безупречное боевое мастерство, непоколебимую силу духа и умение во что бы то ни стало добиваться решения поставленных задач.