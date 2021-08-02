Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Крылатые воины»: десантники отмечают 91-ю годовщину создания ВДВ

Ян Брацкий
00:00 02.08.2021
Днем создания войск считается 2 августа 1930-го года, когда на учениях Московского военного округа было применено парашютное десантирование личного состава.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сегодня 91-ю годовщину со Дня образования отмечают прославленные гвардейские Воздушно-десантные войска России (ВДВ). За свою историю ВДВ прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, являющегося элитой Вооруженных сил Российской Федерации.

На сегодняшний день Воздушно-десантные войска представляют собой высокомобильный, оснащенный современными образцами вооружения и военной техники, динамически развивающийся в соответствии с требованиями времени, компонент Вооруженных сил Российской Федерации.

Еще до рождения ВДВ, в конце 20-х годов прошлого века, для борьбы с басмачами успешно применялась доставка самолетами по воздуху отдельных, немногочисленных подразделений Красной армии. Впервые 2 августа 1930-го года на учениях Московского военного округа было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения Воздушно-десантных войск.

Безусловно, дальнейшее развитие военного искусства не могло не отразиться на тех задачах, которые возлагались на Воздушно-десантные войска. Если на заре своего возникновения отдельные авиадесантные отряды могли решать в тылу противника отдельные задачи тактического значения, то уже с конца тридцатых годов XX века на войска возлагалось выполнение задач оперативного уровня.

Пример тому - участие воздушно-десантных соединений Красной армии в разгроме японцев на реке Халхин-Гол в 1939 году, участие в операции по присоединению Бессарабии в 1940 году, Вяземская воздушно-десантная операция 1942-го года, применение десантников для содействия войскам Воронежского фронта при форсировании реки Днепр.

В сентябре 1941-го года ВДВ становятся самостоятельным родом войск. В дальнейшем, являясь резервом Верховного главнокомандующего, войска не раз выполняли задачи на передовой в Афганистане, в первой и второй чеченских компаниях, а также решали задачи по восстановлению конституционного порядка в бывших союзных республиках, миротворческой операции на Балканах и принуждению Грузии к миру, где войска вновь доказали свою высокую выучку и профессионализм.

Как отметил в своем поздравлении накануне праздника министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, современные воздушно-десантные войска - это высокомобильный род войск, без которого невозможна защита нашей огромной страны, способный решать задачи любой сложности в любой обстановке.

Сегодня личный состав ВДВ постоянно демонстрирует и совершенствует свое безупречное боевое мастерство, непоколебимую силу духа и умение во что бы то ни стало добиваться решения поставленных задач.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:01 Армия
Видео
Командующий ВДВ поздравил гвардейцев с Днем Воздушно-десантных войск
00:02 Армия
За неделю 40 иностранных самолетов вели разведку у границ РФ
22:36 В стране и мире
Видео
МЧС опубликовало новые кадры с места тушения природного пожара в Оренбурге
21:44 В стране и мире
Видео
Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали с помощью вертолета
20:01 В стране и мире
Видео
Привлечена авиация: крупный природный пожар тушат в Оренбурге
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.