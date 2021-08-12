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Диетолог назвала напитки для снижения веса

Олеся Степакова
21:15 12.08.2021
При этом их необходимо сочетать с занятиями спортом и здоровым питанием.
Диетолог назвала напитки для снижения веса
© Фото: Julie Woodhouse, imageBROKER.com, Globallookpress
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Диетолог Джоан Уошберн назвала семь напитков, которые можно употреблять, чтобы сжечь жир. Она уточнила, что если вы хотите сбросить вес, то необходимо обращать внимание не только на то, что вы едите, но и на то, что вы пьете. 

«Ключ к потере веса – потреблять меньше калорий, чем сжигать. Это аксиома. Но калории также могут проникнуть в ваш рацион с помощью таких напитков, как газированные напитки и обработанные фруктовые соки», – приводит слова специалиста портал food.news.

Лучшие напитки для похудения, по мнению диетолога, – это обычная вода, чай из одуванчиков, зеленый чай, чай из имбиря, лимонад с яблочным уксусом, протеиновые коктейли и фруктовые смузи.

При этом напитки необходимо сочетать с занятиями спортом и здоровым питанием, резюмировала диетолог.

Ранее иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как приготовить наиболее полезные напитки из ягод. К ним, в первую очередь, относятся смузи, поскольку «это те же самые ягоды, просто перемолотые, без обработки и без сахара», отметила специалист.

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