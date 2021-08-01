Задержано около 600 человек: в Берлине прошли акции COVID-диссидентов

Около пяти тысяч человек вышли на несанкционированные митинги против COVID-ограничений в Берлине, из них порядка 600 были задержаны полицией. Об этом в воскресенье сообщает Bild.

Отмечается, что в городе, в разных районах, прошло около 13 акций COVID-диссидентов. На сдерживание митингующих, было направлено более двух тысяч полицейских, уточняют СМИ.

По данным издания, в общем полиции удалось держать ситуацию под контролем, были приготовлены водометы, которые в итоге не пришлось задействовать. Однако в некоторых случаях правоохранители применили перцовый газ.

«Мы не позволим людям собираться на запрещенные акции», – приводит издание сообщение полиции Берлина.

В некоторых районах, прежде всего на западе города, группы протестующих провоцировали стычки с полицией, пытаясь прорвать оцепление.

Ранее стало известно, что в Европе, где бушует третья волна коронавируса, вводится все больше новых ограничений.