Влетел в остановку на полной скорости: момент ДТП с легковушкой в Москве попал на видео

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверки в связи с аварией на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Там легковой автомобиль на высокой скорости въехал в остановку.

«По предварительной информации, 33-летний мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил наезд на остановку общественного транспорта», - сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В результате ДТП пострадали женщина 1960 года рождения и ее 16-летняя внучка. Они были госпитализированы.