Легковушка влетела в остановку в Москве: видео
По данным СМИ, 60-летняя женщина оказалась зажата между машиной и остановкой. Травмы получила также несовершеннолетняя девочка.
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Легковой автомобиль врезался в остановку на юго-западе Москвы. ДТП произошло на улице Миклухо-Маклая, 7.
«Двое пострадавших, из них один ребенок, переданы скорой», - сказал РИА Новости источник в экстренных службах.
По данным СМИ, 60-летняя женщина оказалась зажата между машиной и остановкой. Травмы получила также несовершеннолетняя девочка.
В Telegram-канале столичного Департамента транспорта уточняется, что перекрыта одна полоса в сторону Ленинского проспекта. На месте работают оперативные службы. Детали ДТП уточняются.