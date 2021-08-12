В стране и мире Легковушка влетела в остановку в Москве: видео Иван Линдеманн По данным СМИ, 60-летняя женщина оказалась зажата между машиной и остановкой. Травмы получила также несовершеннолетняя девочка. © Видео: Подсмотрено в Москве | Московские новости, "ВКонтакте" © Фото: moscowtop1, "ВКонтакте" Читайте нас на: Легковой автомобиль врезался в остановку на юго-западе Москвы. ДТП произошло на улице Миклухо-Маклая, 7. «Двое пострадавших, из них один ребенок, переданы скорой», - сказал РИА Новости источник в экстренных службах. По данным СМИ, 60-летняя женщина оказалась зажата между машиной и остановкой. Травмы получила также несовершеннолетняя девочка. В Telegram-канале столичного Департамента транспорта уточняется, что перекрыта одна полоса в сторону Ленинского проспекта. На месте работают оперативные службы. Детали ДТП уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика