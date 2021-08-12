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В Турции потушили все лесные пожары

Олеся Степакова
19:45 12.08.2021
Уточняется, что взяты под контроль и потушены 299 очагов в 54 провинциях страны.
В Турции потушили все лесные пожары
© Фото: Cevin Dettlaff dpa Globallookpress
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Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что Пожарным удалось взять под контроль все лесные пожары на территории страны.

«Все лесные пожары в нашей стране взяты под контроль», – написал он в своем Twitter.

С 28 июля взяты под контроль и потушены 299 очагов в 54 турецких провинциях, уточнил Пакдемирли.

В конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов в стране. Эрдоган отметил, что для устранения ущерба от лесных пожаров в турецких регионах на первоначальном этапе выделено 50 миллионов лир (около шести миллионов долларов). Пострадавшим выделят средства на аренду временного жилья. Власти возместят ущерб фермерам, животноводам, владельцам тепличных хозяйств.

Природные пожары на юге Турции вспыхнули 28 июля. По данным Минздрава страны, число погибших при лесных пожарах возросло до восьми, пострадавших – превысило 860 человек.

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