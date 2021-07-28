Армия Шойгу: вывод иностранных войск из Афганистана вызвал деградацию обстановки Иван Линдеманн Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений на фоне угроз региональной безопасности. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Вывод иностранных войск из Афганистана спровоцировал стремительную деградацию обстановки. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. «Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана», - сказал глава оборонного ведомства на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе. По словам Шойгу, данная ситуация требует принятия надлежащих мер. «Такая работа уже ведется», - уточнил министр. Также Шойгу сообщил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений на фоне угроз региональной безопасности. «Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом», - отметил он. Кроме того, организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. «Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое», - уточнил глава МО РФ. По словам Шойгу, встреча с министром обороны Таджикистана дает возможность обсудить вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе. «Это то, что сегодня тревожит не только нас и затрагивает не только наши двусторонние отношения, но и отношения всех приграничных государств. Нам есть что обсудить и в части военно-технического сотрудничества», - сказал министр обороны. Шойгу добавил, что Россия готова оказывать Таджикистану любую необходимую помощь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика