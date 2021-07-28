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Шойгу: вывод иностранных войск из Афганистана вызвал деградацию обстановки

Иван Линдеманн
09:27 28.07.2021
Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений на фоне угроз региональной безопасности.
Шойгу: вывод иностранных войск из Афганистана вызвал деградацию обстановки
© Фото: defense.gov
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Вывод иностранных войск из Афганистана спровоцировал стремительную деградацию обстановки. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана», - сказал глава оборонного ведомства на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

По словам Шойгу, данная ситуация требует принятия надлежащих мер.

«Такая работа уже ведется», - уточнил министр.

Также Шойгу сообщил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений на фоне угроз региональной безопасности.

«Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом», - отметил он.

Кроме того, организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана.

«Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое», - уточнил глава МО РФ.

По словам Шойгу, встреча с министром обороны Таджикистана дает возможность обсудить вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

«Это то, что сегодня тревожит не только нас и затрагивает не только наши двусторонние отношения, но и отношения всех приграничных государств. Нам есть что обсудить и в части военно-технического сотрудничества», - сказал министр обороны.

Шойгу добавил, что Россия готова оказывать Таджикистану любую необходимую помощь.

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