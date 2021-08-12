Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса

Умерла британская актриса Уна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок». Об этом сообщает BBC News.

По данным телеканала, знаменитость скончалась в своем доме в Эдинбурге. Актрисе было 84 года. По словам агента, Стаббс болела, но чем именно, он не уточнил.

Свою карьеру Стаббс начинала в качестве танцовщицы. Помимо «Шерлока», она сыграла в таких картинах, как «Загадочное ночное убийство собаки», «Отель "Фолти Тауэрс"», «Мисс Марпл» и «Чисто английские убийства».