Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса
Знаменитость скончалась в своем доме в Эдинбурге. Актрисе было 84 года.
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Умерла британская актриса Уна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок». Об этом сообщает BBC News.
По данным телеканала, знаменитость скончалась в своем доме в Эдинбурге. Актрисе было 84 года. По словам агента, Стаббс болела, но чем именно, он не уточнил.
Свою карьеру Стаббс начинала в качестве танцовщицы. Помимо «Шерлока», она сыграла в таких картинах, как «Загадочное ночное убийство собаки», «Отель "Фолти Тауэрс"», «Мисс Марпл» и «Чисто английские убийства».