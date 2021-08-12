Россияне назвали исторические личности, которые вызывают у них гордость

Директор по политическому анализу Виктор Потуремский Института социального маркетинга перечислил исторические личности, которые вызывают наибольшую гордость у граждан России. Так, согласно данным опроса, россияне больше всего гордятся космонавтом Юрием Гагариным, поэтом Александром Пушкиным и ученым Михаилом Ломоносовым.

«Опрошенные, которым дали возможность выбрать несколько исторических личностей, которые вызывают у них наибольшую гордость, чаще всего выбирали Гагарина (31%), Пушкина (30%) и Ломоносова (22%). Также в лидеры попали Петр I (21%), Георгий Жуков (21%), Сергей Королев (20%), Дмитрий Менделеев (20%), Александр Суворов (15%)», - приводит РИА Новости данные исследования.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», заявил, что у страны должны быть свои символы, которые необходимо уважать. Он отметил, что у России таких символов много и один из них - это космонавт Юрий Гагарин.