Шойгу рассказал, как связаны патриотизм и служение Отечеству

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию самой лучшей страной на молодежном форуме «Территория смыслов». По словам главы военного ведомства, служение стране и патриотизм - неразделимые вещи.

«Служить Отечеству и быть патриотом, на мой взгляд, это вещи неразделимые. Я служу не потому, что я должен постоянно подчеркивать и подтверждать, что я вот патриот своей страны. Нет, совсем не так. Я считаю, что наша страна самая хорошая», - сказал он.

Глава военного ведомства подчеркнул, что Россию нужно защищать. Он заявил, что выступает за уважительное отношение к старшим поколениям, как это было раньше.

Шойгу отметил, что знает многих людей, взгляды которых расходились с позицией властей или общепринятой, но при этом они глубоко любили свою страну. В качестве таких примеров он назвал виолончелиста Мстислава Ростроповича, поэтов Евгения Евтушенко и Булата Окуджаву.

Министр добавил, что у страны должны быть свои символы, которые необходимо уважать. Он отметил, что у России таких символов много - это космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, певец Федор Шаляпин и поэт Роберт Рождественский.

Шойгу подчеркнул, что россиянам нужно гордиться Победой в Великой Отечественной войне, чтить ветеранов, а также прошлых и современных полководцев.