Шойгу прибыл в Китай на совместные учения России и КНР

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику на российско-китайские оперативно-стратегические учения «Сибу/Взаимодействие-2021».

Также в рамках рабочего визита министр обороны встретится со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия Вооруженных сил двух стран.

Ранее, 10 августа, в Китае прошла торжественная церемония открытия учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Она состоялась на полигоне Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе.