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Шойгу прибыл в Китай на совместные учения России и КНР

Андрей Аркадьев
18:11 12.08.2021
Также в рамках визита министр обороны встретится со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику на российско-китайские оперативно-стратегические учения «Сибу/Взаимодействие-2021».

Также в рамках рабочего визита министр обороны встретится со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия Вооруженных сил двух стран.

Ранее, 10 августа, в Китае прошла торжественная церемония открытия учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Она состоялась на полигоне Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе.

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