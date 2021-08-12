СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в Новороссийске

Следственный комитет России переквалифицировал дело по разливу нефти в Новороссийске. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

«Сегодня уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска... переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, то есть "Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде"», - сказала она ТАСС.

Отмечается, что по этой статье, в отличие от предыдущей, предусмотрено лишение свободы до двух лет.

Напомним, инцидент с разливом нефтепродуктов у побережья Новороссийска произошел в субботу, 7 августа, во время закачки топлива на греческий танкер с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что морская вода в рекреационных зонах в Новороссийске, где произошел разлив нефти, соответствует гигиеническим нормативам.