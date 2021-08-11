Роспотребнадзор сообщил о результатах проб морской воды в Новороссийске

В Роспотребнадзоре заявили, что морская вода в рекреационных зонах в Новороссийске, где произошел разлив нефти, соответствует гигиеническим нормативам.

Ранее в ведомстве сообщили, что в рекреационных зонах была взята проба морской воды.

«Были отобраны пробы морской воды в зонах рекреации для исследований на показатели загрязнения по содержанию нефтепродуктов. Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации», - говорится в сообщении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Кроме того, пробы исследовали на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

Напомним, инцидент с разливом нефтепродуктов у побережья Новороссийска произошел в субботу, 7 августа, во время закачки нефти на греческий танкер с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума.

После произошедшего стало известно, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров.

Позже в пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что занимаются постоянным мониторингом зоны разлива нефти, а также береговой и пляжной территорий.