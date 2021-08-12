В стране и мире Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дожди Олеся Степакова Температура воздуха в столице в воскресенье может прогреться до плюс 21-26 градусов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, GlobalLookPress Читайте нас на: Сильные дожди в Москве будут идти сегодня, максимум завтра. О погоде в столице рассказал «Звезде» метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евегний Тишковец. «Сегодня и максимум завтра это какие-то локальные дожди еще возможны. А с наступлением выходных погода наладится благодаря влиянию антициклона. Обойдется без осадков, солнечно, и ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 10 до плюс 15 градусов, днем - плюс 20-25», - уточнил метеоролог. По прогнозам, температура воздуха в Москве в воскресенье может прогреться до плюс 21-26 градусов, резюмировал Тишковец. Днем ранее в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика