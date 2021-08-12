Диетолог развенчал популярный миф о вреде коровьего молока

Коровье молоко не вредит здоровью, как принято думать. С таким заявлением выступил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Люди, употребляющие молочные продукты, чувствуют себя более здоровыми, потому что в молочных продуктах есть очень хороший белок, есть достаточно много минералов, в том числе кальций, есть тела, которые относятся к лактобактериям, есть еще витамины», - сказал он телеканалу «Звезда».

По словам диетолога, человек, который отказывается от молочных продуктов, может получить дефицит питательных веществ. Также Гинзбург считает, что заменители молока более вредные.

«Так что отказ от молока скорее у человека здоровье отнимет, чем прибавит», - заключил специалист.

Ранее Гинзбург заявил, что пищевые дрожжи не обладают полезными для здоровья свойствами и не содержат в себе важных витаминов и микроэлементов. Особенно заблуждаются сторонники теории пользы пивных дрожжей.