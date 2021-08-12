Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог развенчал популярный миф о вреде коровьего молока

Иван Линдеманн
17:34 12.08.2021
По словам Михаила Гинзбурга, человек, который отказывается от молочных продуктов, может получить дефицит питательных веществ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Couleur, Pixabay
Читайте нас на:

Коровье молоко не вредит здоровью, как принято думать. С таким заявлением выступил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Люди, употребляющие молочные продукты, чувствуют себя более здоровыми, потому что в молочных продуктах есть очень хороший белок, есть достаточно много минералов, в том числе кальций, есть тела, которые относятся к лактобактериям, есть еще витамины», - сказал он телеканалу «Звезда».

По словам диетолога, человек, который отказывается от молочных продуктов, может получить дефицит питательных веществ. Также Гинзбург считает, что заменители молока более вредные.

«Так что отказ от молока скорее у человека здоровье отнимет, чем прибавит», - заключил специалист.

Ранее Гинзбург заявил, что пищевые дрожжи не обладают полезными для здоровья свойствами и не содержат в себе важных витаминов и микроэлементов. Особенно заблуждаются сторонники теории пользы пивных дрожжей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:53 В стране и мире
В СК назвали приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке
15:42 В стране и мире
Видео
Лавров напомнил, что Крым входит в состав Союзного государства России и Белоруссии
13:27 В стране и мире
Видео
Момент задержания беглецов из истринского ИВС попал на видео
12:20 Армия
Видео
Шойгу рассказал, что Минобороны научилось строить быстро, качественно и долговечно
07:33 В стране и мире
Видео
Глава МЧС РФ Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии
Популярное
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.