Диетолог рассказал о бесполезности бездрожжевого хлеба для сидящих на диете

Пищевые дрожжи не обладают полезными для здоровья свойствами и не содержат в себе важных витаминов и микроэлементов. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил диетолог, доцент медицинских наук Михаил Гинзбург. Особенно заблуждаются сторонники теории пользы пивных дрожжей, отметил эксперт.

«Маркетологи пытаются изобразить, что там присутствуют витамины группы В, витамин В6. Отсюда и словосочетание "живое пиво". Предполагается, что покупатель скорее выберет его на полке. Это маркетинговые ходы. На самом деле, польза для здоровья в этих напитках отсутствует. Это как с шоколадом. Применить его с пользой, пока там сахар - не получится. Так и с пивом. Пока в нем спирт, он убивает всю пользу», - рассказал Гинзбург.

Дрожжи нашли широкое применение в кулинарии. При этом, это довольно капризный продукт, отметил Гинзбург, обращаться с которым надо бережно.

«Дрожжи - это грибки, довольно распространенный класс. Их способ питания - расщепление сахара до углекислого газа, спирта и других простых соединений. При этом они выделяют углекислый газ и он в пекарских дрожжах выполняет роль разрыхлителя, а в пивном производстве большее значение имеет выделение спирта. Это достаточно нестойкие грибки, гибнут от любого чиха и высокой температуры. Это знает каждая хозяйка. Когда перегрели тесто и оно больше не подходит, то значит в нем погибли дрожжевые грибки», - добавил диетолог.

Кроме того, дрожжи не оказывают особого влияния на фигуру, считает доцент медицинских наук. Поэтому употребление бездрожжевого хлеба никак не скажется на объемах талии, предупредил Гинзбург.