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На Северном флоте почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

Андрей Аркадьев
16:40 12.08.2021
Траурные мероприятия прошли в поселке Видяево в Мурманской области, где базировалась подлодка, и возле фрагмента ограждения рубки «Курска» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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На Северном флоте почтили память моряков атомной подводной лодки К-141 «Курск», затонувшей 12 августа 2000 года в Баренцевом море.

Траурные мероприятия прошли в поселке Видяево в Мурманской области, где базировалась подлодка, и возле фрагмента ограждения рубки «Курска» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.

В митинге в Видяево приняли участие командующий Северным флотом герой России адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, неравнодушные граждане, военнослужащие. Почтить память подводников также приехал отец погибшего на «Курске» матроса Алексея Коркина.

Траурные мероприятия проходят в гарнизонах Северного флота и в пунктах базирования атомных подлодок. На кораблях сегодня приспущены флаги, а в храмах проходят поминальные службы.

Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте почтили память погибшего экипажа подлодки. Траурные мероприятия прошли в филиале Военно-морской академии в Калининграде, пятеро выпускников которой служили на подлодке и погибли.

Подлодка «Курск» затонула во время учений Северного флота 12 августа 2000 года. На борту подводного крейсера в этот момент находились 118 моряков, все они погибли. По количеству погибших это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

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