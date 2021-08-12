На Балтийском флоте почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

На Балтийском флоте почтили память экипажа атомного подводного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года. Траурные мероприятия прошли в филиале Военно-морской академии в Калининграде, пятеро выпускников которой служили на подлодке и погибли.

В память о выпускниках в вузе установлены мемориальные плиты в честь капитана 3-го ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам с их именами. Отдавая воинские почести погибшим, личный состав маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне провели поминальную литию.

Подлодка «Курск» затонула во время учений Северного флота 12 августа 2000 года. На борту подводного крейсера в этот момент находились 118 моряков, все они погибли.