Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Утолит «кадровый голод»: урбанист оценил идею Шойгу о создании моногородов в Сибири

Иван Линдеманн
15:05 12.08.2021
Создать в России три, а лучше пять новых городов, специализирующихся на высокотехнологичном производстве, глава МО РФ предложил 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Идея министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири крупных городов-агломераций вполне интересна и актуальна, поскольку именно этот регион в настоящий момент активно теряет население. Об этом заявил урбанист, заместитель директора Института социально-политических исследований РАН Вадим Безвербный.

«По сравнению с европейской частью России мы видим, что наши восточные территории испытывают, с одной стороны, активный миграционный отток, который сопровождается снижением численности населения, кадровым голодом, отъездом молодых специалистов. Учитывая, что у нас за Уралом проживают, по моим подсчетам, не многим более 30 миллионов человек, а у нас только Москва и область находятся в сопоставимых цифрах, - это, конечно, очень опасная тенденция. Создание новых поселений, как когда-то было в СССР, с одной стороны, может как-то поменять этот тренд, в том числе сподвигнуть население не только оставаться на этих территориях, но в том числе переезжать для их освоения с европейской части», - сказал он телеканалу «Звезда».

Создать в России три, а лучше пять новых городов, специализирующихся на высокотехнологичном производстве, Шойгу предложил 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. Глава МО РФ отметил, что населенные пункты должны быть с количеством жителей 300-500 тысяч, а лучше - до одного миллиона человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:42 В стране и мире
Видео
Лавров напомнил, что Крым входит в состав Союзного государства России и Белоруссии
13:27 В стране и мире
Видео
Момент задержания беглецов из истринского ИВС попал на видео
12:20 Армия
Видео
Шойгу рассказал, что Минобороны научилось строить быстро, качественно и долговечно
09:20 В стране и мире
Видео
Ушибы, переломы и реанимация: главврач больницы на Камчатке рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8
07:33 В стране и мире
Видео
Глава МЧС РФ Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии
Популярное
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.