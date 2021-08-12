Утолит «кадровый голод»: урбанист оценил идею Шойгу о создании моногородов в Сибири

Идея министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири крупных городов-агломераций вполне интересна и актуальна, поскольку именно этот регион в настоящий момент активно теряет население. Об этом заявил урбанист, заместитель директора Института социально-политических исследований РАН Вадим Безвербный.

«По сравнению с европейской частью России мы видим, что наши восточные территории испытывают, с одной стороны, активный миграционный отток, который сопровождается снижением численности населения, кадровым голодом, отъездом молодых специалистов. Учитывая, что у нас за Уралом проживают, по моим подсчетам, не многим более 30 миллионов человек, а у нас только Москва и область находятся в сопоставимых цифрах, - это, конечно, очень опасная тенденция. Создание новых поселений, как когда-то было в СССР, с одной стороны, может как-то поменять этот тренд, в том числе сподвигнуть население не только оставаться на этих территориях, но в том числе переезжать для их освоения с европейской части», - сказал он телеканалу «Звезда».

Создать в России три, а лучше пять новых городов, специализирующихся на высокотехнологичном производстве, Шойгу предложил 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. Глава МО РФ отметил, что населенные пункты должны быть с количеством жителей 300-500 тысяч, а лучше - до одного миллиона человек.