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Лавров назвал свое любимое блюдо и место отдыха

Иван Линдеманн
15:40 12.08.2021
Глава МИД РФ отметил, что обычно отдыхает 10-12 дней в году.
Лавров назвал свое любимое блюдо и место отдыха
© Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предпочитает отдыхать на природе и любит есть борщ. Об этом он рассказал на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».

Также министр сообщил, что раньше довольно часто катался на лыжах, сейчас он делает это реже.

«Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство посмотреть на природу. А летом - Сибирь, я обожаю Алтай, моя любимая река Катунь, там есть и притоки», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что обычно отдыхает 10-12 дней в году.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о предпочтениях Владимира Путина в еде. Пресс-секретарь президента заявил, что глава государства любит самые простые блюда.

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