Лавров назвал свое любимое блюдо и место отдыха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предпочитает отдыхать на природе и любит есть борщ. Об этом он рассказал на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».

Также министр сообщил, что раньше довольно часто катался на лыжах, сейчас он делает это реже.

«Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство посмотреть на природу. А летом - Сибирь, я обожаю Алтай, моя любимая река Катунь, там есть и притоки», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что обычно отдыхает 10-12 дней в году.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о предпочтениях Владимира Путина в еде. Пресс-секретарь президента заявил, что глава государства любит самые простые блюда.