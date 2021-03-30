Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин употребляет в пищу самые простые блюда.

«Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда, но следит за тем, чтобы было поменьше мучного», - сказал официальный представитель Кремля в интервью aif.ru.

Также журналисты поинтересовались, следит ли глава государства за модными тенденциями, отметив необычный костюм Путина на отдыхе в Тайге. По словам Пескова, своего модельера у президента нет, а «одевается он в соответствии с тем местом, где находится».

Помимо этого, Песков рассказал о хобби главы государства - это чтение, в частности исторической литературы и мемуаров. Для поддержания уровня знания немецкого и английского языков он смотрит иностранные телеканалы.