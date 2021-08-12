Шойгу прокомментировал свою фотографию из Афганистана тридцатилетней давности

Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сложнее. Намного сложнее», - сказал министр в четверг на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.

Комментируя фотоснимок тридцатилетней давности, найденный одним из участников встречи в Интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер, «каких-то талибов»*, министр сказал, что движения «Талибан»* тогда еще не было.

«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной - моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», - прокомментировал Шойгу фото на планшете.

Также Шойгу заявил, что ситуация девяностых не должна повториться в России.

*Талибы - представители движения «Талибан», террористической организации, запрещенной в РФ.

