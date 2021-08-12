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Шойгу заявил, что тяжелая ситуация девяностых не должна повториться в России

Иван Петров
14:06 12.08.2021
Министр сказал это, отвечая на вопрос о том, что мотивировало его возглавить список «Единой России». Он вспомнил опыт партийной работы в 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации. Доверие к власти падало, а экономика стагнировала. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тяжелая политическая и экономическая ситуация девяностых годов XX века, через которую пришлось пройти России, не должна повториться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», - подчеркнул он на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Министр сказал это, отвечая на вопрос о том, что мотивировало его возглавить список «Единой России». Он вспомнил опыт партийной работы в 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации. Доверие к власти падало, а экономика стагнировала. 

«Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации», - вспомнил Шойгу.

Также Шойгу оценил сложность ситуации в Афганистане. 

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