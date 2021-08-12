В стране и мире Шойгу заявил, что тяжелая ситуация девяностых не должна повториться в России Иван Петров Министр сказал это, отвечая на вопрос о том, что мотивировало его возглавить список «Единой России». Он вспомнил опыт партийной работы в 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации. Доверие к власти падало, а экономика стагнировала. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Тяжелая политическая и экономическая ситуация девяностых годов XX века, через которую пришлось пройти России, не должна повториться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», - подчеркнул он на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Министр сказал это, отвечая на вопрос о том, что мотивировало его возглавить список «Единой России». Он вспомнил опыт партийной работы в 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации. Доверие к власти падало, а экономика стагнировала. «Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации», - вспомнил Шойгу. Также Шойгу оценил сложность ситуации в Афганистане. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика